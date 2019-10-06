Вашингтон, 7 октября, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Наличие коррупционной составляющей в деле сына бывшего вице-президента, Хантера Байдена считает необходимым проверить президент США Дональд Трамп. Об этом глава американской администрации написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский президент считает подозрительным тот факт, что в 2014 году компания Burisma, в правление которой вошел Хантер Байден, платила ему более 100 тыс. долларов, «невзирая на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере».

Кроме того, по словам Трампа, Хантер Байден получил от Китая 1,5 млрд долларов.

«Не может же быть такого, чтобы эти сделки были проведены по закону? Как заявляют адвокаты и другие, у меня, как у президента, есть обязательство изучать возможную или вероятную коррупционную составляющую», — написал Трамп.

Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден является наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Трамп обвиняет сына Байдена в участии в коррупционных схемах, когда тот входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.