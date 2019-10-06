Багдад, 7 октября, 2019, 00:40 — ИА Регнум. В результате противостояния тысяч протестующих иракцев и правоохранителей погибло более сотни человек, еще шесть тысяч получили ранения, сообщает 6 октября Aljazeera со ссылкой на данные МВД страны.

U.S. Air Force Иракские полицейские

Полиция для разгона демонстрантов использовала резиновые, а затем и боевые пули, а также слезоточивый газ. В ходе митингов протестующие подожгли восемь партийный зданий и 51 государственное и частное учреждение.

По словам представителя МВД Ирака Саада Маана, за последние несколько дней было убито 104 человека, из них восемь правоохранителей, 6107 получили ранения.

Маан также сообщил, в пятницу были замечены некие злоумышленники, ведущие огонь как по участникам протеста, так и по полицейским.

Напомним, протесты в Ираке продолжаются уже несколько дней. Наиболее жестко события развиваются в городе Садр, где зафиксировано наибольшее количество погибших.