Нью-Йорк, США, 6 октября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. В одном из кинотеатров Нью-Йорка зрители покинули кинотеатр во время просмотра фильма «Джокер», испугавшись странного поведения одного из посетителей, об этом 6 октября сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джокер

«Один парень на протяжении всего фильма плевался в зрителей и хлопал в ладоши в то время, когда Джокер кого-нибудь убивал», — отметил один из зрителей на показе фильма в кинотеатре AMC Empire.

Поведение дебошира заставило около трети зрителей покинуть зал, однако после этого один из посетителей скрутил хулигана до прихода охраны, чем заслужил благодарность очевидцев.

Напомним, премьера фильма «Джокер» в США сопровождалась повышенными мерами безопасности, так как власти опасались, что психически неуравновешенные люди могут совершить акты насилия, вдохновившись увиденным на экране.