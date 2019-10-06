Москва, 6 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения России заявили о том, что о применении технологии редактирования генома эмбриона человека говорить пока преждевременно. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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В министерстве напомнили, что с их стороны неоднократно предпринимались попытки вынести вопросы о мерах урегулирования сферы научных исследований в области технологии геномного редактирования. Так, например, данное предложение было озвучено представителями ведомства на конгрессе Национальной Медицинской Палаты в 2017 году.

На данный момент, в министерстве считают, что «развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано». Кроме этого, подчеркивается, что законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения категорически не допускает применение такого рода технологий, так как не установлена их клиническая безопасность.

Напомним, разъяснение позиции Министерства здравоохранения России последовало после того, как молекулярный биолог Денис Ребриков предложил провести эксперимент по редактированию генома эмбриона, зачатый от пары с наследственной глухотой.