Москва, 6 октября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой («Единая Россия») является «беспрецедентным нарушением любых дипломатических и этических норм», считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Очевидно, что никаких контактов по межпарламентской линии в ближайшее время просто не будет», — написал Никонов в соцсети Facebook.

Даже попытка сотрудничества с США оказывается наказуемой для тех, которые это сотрудничество пытаются осуществлять, констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володиносудил задержание и допрос Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу.