Лондон, 6 октября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Свитки из библиотеки Геркуланума, обугленные при извержении Везувия в 79 году нашей эры, просветят особо мощными световыми лучами, чтобы прочитать их содержание не разрушая. Об этом сообщает Reuters.

Paul Fenton Геркуланум

Ученые британского национального синхротронного комплекса с помощью ускорителя частиц «Алмазный источник света» создали световой пучок во много раз ярче солнца. Этим лучом они собираются просветить слишком хрупкие для их разворачивания свитки, пострадавшие при извержении вулкана почти 2000 лет назад.

В результате должно получиться трёхмерное изображение манускрипта, на котором будут видны символы. Затем компьютерная программа должна будет расшифровать то, что написано на свитках единственной библиотеки, которая сохранилась с античных времён.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее в древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи.