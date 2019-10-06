Москва, 6 октября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Поведение спецслужб США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой («Единая Россия») председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин осудил и расценил как циничную провокацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — заявил Володин.

По его словам, действия Соединённых Штатов Америки — это «очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств».

Он пояснил, что Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу.

«Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудник ФБР час допрашивал Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка.