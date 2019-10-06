Гонконг, Китай, 6 октября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Китайские СМИ обобщили мировой опыт запретов на ношение масок в связи со вступившим в силу 5 октября положением о запрете на сокрытие лица, принятом администрацией Гонконга. Об этом 6 октября пишет «Синьхуа».

(сс) Studio Incendo Протестующие в Гонконге в масках

Администрация Гонконга, или, как его называют в Китае, Специального административного района (САР) Сянган, приняла данное положение с целью положить конец насилию и восстановить порядок в азиатском финансовом центре.

Глава Администрации Керри Лам (в китайском варианте — Линь-Чжэн Юээ) заявила, что власти Гонконга воспользовались своими полномочиями, данными Законом о чрезвычайном положении и утвердила Положение о запрете на сокрытие лица для сдерживания радикалов.

Схожие законы против ношение масок приняты во многих других странах.

Так, после серии беспорядков в Соединённом Королевстве в 2011 году, правительство Великобритании объявило запрет на маски, дав право полиции снимать их с участников беспорядков.

В июне 2012 года в закон Российской Федерации «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» внесены поправки, которые воспрещают участникам публичных мероприятий прятать свои лица.

В 2013 году канадский парламент принял закон, предусматривающий лишение свободы на срок до десяти лет за сокрытие лица.

В 2017 году в Австралии, в штате Виктория, приняли несколько законов, вводящих запрет на маски во время протестов. Скрывающим лица грозит тюрьма на срок до 15 лет.

В апреле 2019 года во Франции принят закон о борьбе с беспорядками, он запретил скрывать лицо на публичных акциях. Нарушителям грозит срок до одного года и выплата штрафа в 15 000 евро.

В США как минимум в пятнадцати штатах запрещены маски во время протестов.