Москва, 5 октября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Вблизи от станции «Косино» метро Москвы планируется возвести в 2023 году одноименную железнодорожную платформу, которая войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

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«Транспортно-пересадочный узел «Косино» будет объединять пассажирские потоки Некрасовской линии метро, наземного пассажирского транспорта и железных дорог, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Для максимально удобной и комфортной пересадки с одного транспорта на другой было принято решение построить новую железнодорожную платформу, максимально приближенную к станции метро».

Он отметил, что завершение строительства платформы намечено на 2023 год. Для удобства пассажиров проект строительства подразумевает оснащение ее надземными или подземными переходами.

Напомним, Некрасовская линия является 15-ой по счету линией московского метрополитена. Первые станции линии были введены в строй в июне 2019 года — «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На данный момент осуществляется строительство станций «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная».