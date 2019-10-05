Санкт-Петербург, 5 октября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга во время уборки в подсобном помещении в квартире дома №35 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе нашла предмет, похожий на ручную гранату.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Граната, найденная в кладовке в Петербурге

Прибывшие по вызову взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это и есть советская ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Граната была без запала, но содержала взрывчатое вещество и имела следы коррозии.

«В связи с возможной опасностью находки жильцы квартиры были эвакуированы», — отметили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Представляющий опасность боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН с соблюдением мер предосторожности на специализированный полигон для уничтожения.