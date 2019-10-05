Бишкек, 5 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Бронзовый памятник президенту России Владимиру Путину установили на горнолыжной базе «ЗИЛ» в 35 км от Бишкека, сообщает 5 октября издание 24.kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Планируется, что рядом с памятником российскому лидеру установят стелу с благодарственной надписью. На горнолыжной базе также установили памятники Владимиру Ленину и писателю Чингизу Айтматову.

Напомним, 29 мая в селе Частоозерье Курганской области состоялась торжественная церемония открытия памятника «Служение Отечеству». Организаторы мероприятия планировали установить в центре композиции бронзовую фигуру президента России Владимира Путина, но администрация главы государства выступила против этой инициативы.

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