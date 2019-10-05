Москва, 5 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в поджоге внедорожника задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

23-летний мужчина, был задержан на улице Долгопрудной в Москве оперативниками ОМВД. Он подозревается в умышленном поджоге автомобиля Toyota Land Cruiser, стоимостью около двух млн рублей.

С заявлением о поджоге автомобиля обратился в отделение полиции генеральный директор одной из фирм. Предварительно было установлено, что неизвестный злоумышленник на улице Лухмановской осуществил поджог автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего организации. Злоумышленник предварительно облил капот автомобиля горючей жидкостью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ведётся расследование.

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