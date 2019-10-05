Москва, 5 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Отечественное издательство «Комильфо» на фестивале Comic Con 2019 анонсировало артбук (коллекция изображений и иллюстраций, собранная в виде альбома) по предстоящей игре Death Stranding Хидео Кодзимы. Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM Comic Con 2019

Артбук поступит в продажу в январе 2020 года. Присутствующие в нём изображения будут рассказывать о мире игры, в том числе о персонажах и истории вселенной.

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Напомним, сегодня, 5 октября 2019 года Хидео Кодзима проведет на выставке «Игромир» презентацию для журналистов, на которой расскажет о Death Stranding.