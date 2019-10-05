Тбилиси, 5 октября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В МИД Грузии заявили о том, что, согласно закону США об иностранных операциях, Штаты на 2020 год запланировали беспрецедентное увеличение бюджетных ассигнований для Грузии. Об этом 5 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Флаги США, Грузии

Как пояснили в МИД, 26 сентября комитет по ассигнованиям Сената США утвердил законопроект «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год». Данный закон определяет приоритеты США в поддержке и помощи странам-партнерам.

В пресс-службе указали, что в законопроекте четко прописана позиция Штатов по поводу «оккупированных территорий». Так, согласно документу, ни одно центральное правительство не сможет воспользоваться предусмотренным законом финансированием, если выяснится, что страна либо признала независимость «оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, либо установила с ними дипломатические отношения».

Важно отметить, что сумма, выделенная Грузии в законопроекте 2020 года, значительно увеличена и составляет $132 025 000, что является самым высоким показателем в истории грузино-американских отношений. В частности, $40 млн Грузия получит из фонда финансирования иностранных вооруженных сил.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение $285 млн для стран Европы и Евразии, в том числе Грузии, для поддержки западной интеграции.