Барселона, Испания, 5 октября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» может расстаться со своим французским нападающим Антуаном Гризманном из-за его сложных отношений с аргентинским форвардом команды — Лионелем Месси. Об этом 5 октября сообщает Le10Sport.

(сс) DSanchez17 Антуан Гризманн

По данным источника, отношения Месси и Гризманна далеко не лучшие. Аргентинец недоволен приобретением командой Гризманна нынешним летом, так как считает, что эти деньги могли быть потрачены на возвращение в команду бразильского форварда Неймара.

Также отмечается, что в случае, если отношения между двумя футболистами в ближайшее время не улучшатся, Гризманн может быть использован в переговорах по возвращению из команды «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Отметим, Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из команды «Атлетико» нынешним летом за €120 млн. В нынешнем сезоне сыграл за новый клуб в девяти матчах и отметился в них 2 голами и 3 результативными передачами.