Вашингтон, 5 октября, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Белый дом готовит письмо для спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием голосования по процедуре импичмента президент Соединенных Штатов. Об этом объявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В документе будет указано, что администрация президента США не намерена сотрудничать с расследованием по процедуре импичмента до проведения официального голосования. Сама Пелоси заявляла, что необходимости в голосовании не видит, так как палата представителей проводит расследования в рамках своих полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Демпартии США в палате представителей потребовали от вице-президента страны Майка Пенса предъявить документы о роли Украины во внутренней политике Соединенных Штатов. Письмо с требованием Пенсу направляли главы комитетов по разведке, иностранным делам и реформам.