Москва, 4 октября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что шансы получить от властей Дании разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства всё ещё сохраняются. Об этом Новак заявил в интервью радиостанции Business FM.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Новак заявил, что заявка на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в датской исключительной экономической зоне подавалась компанией Nord Stream 2, сроки этой заявки уже фактически прошли, но Дания так и не дала никакого ответа. У Копенгагена просто нет никаких поводов для отказа в этой заявке, однако датские власти тянут время.

«По той информации, которая сейчас у нас есть, всё-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании», — сказал Новак.

Если же этого не произойдет, то газопровод будет проложен в нейтральных водах. Это несколько увеличит стоимость проекта и займет несколько дополнительных месяцев, однако проект всё равно будет завершен.