Екатеринбург, 4 октября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Екатеринбургскому активисту Виктору Балдину отказали в проведении митинга и шествия против опроса о судьбе храма Святой Екатерины. Об этом сообщает ИАZnak.

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Общественник получил официальный отказ от свердловского министерства общественной безопасности, которое и занимается согласованием акции.

Чиновники установили, что Балдин не указал конкретное место на площади Кирова, где намечался старт шествия, и не зафиксировал в заявке конкретное место проведения своей акции. По мнению властей, это бы не позволило полиции обеспечить общественный порядок, а также вызвать сотрудников чрезвычайных служб в критической ситуации.

Напомним, ранее Балдин хотел провести митинг и шествие прямо в день опроса, 13 октября. По мнению активиста, власти «дискриминируют» екатеринбуржцев по признакам вероисповедания проведением опроса.