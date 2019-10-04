Железноводск, Ставропольский край, 4 октября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Нижнюю часть каскадной лестницы, концепция которой была разработана почти 90 лет назад, открыли в городе Железноводске в Ставропольском крае. Конструкция насчитывает более 600 ступеней, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе губернатора края.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Каскадная лестница в Железноводске

Элементом нижней части лестницы стал питьевой бювет, в архитектурном оформлении которого использованы строки из произведений Михаила Лермонтова. Здесь также установлен памятник исследователю Кавказских Минеральных Вод, врачу немецкого происхождения Фёдору Гаазу.

В пресс-службе рассказали, что строительство нижней части каскадной лестницы завершило архитектурную концепцию, разработанную ещё в 1930-х годах. Тогда была задумана конструкция, соединяющая верхнюю часть курортного парка на горе Железной с озером, расположенным у её подножия.

В XX веке проект реализовали наполовину: была построена верхняя часть лестницы, которая заканчивалась тупиком. К реализации идеи вновь приступили примерно полгода назад. Лестница была достроена за счёт федерального гранта конкурса малых городов и исторических поселений, краевого бюджета, а также средств от курортного сбора.

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