Железноводск, Ставропольский край, , 12:10 — REGNUM Двухметровые бронзовые бюветницы (кружки с ручкой и тонким носиком для питья минеральной воды из подземных источников) появились в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Вес каждой такой фигуры — несколько сотен килограммов, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе администрации города.

Кружки-бюветницы установлены в ходе реконструкции фонтана перед «Смирновским источником» минеральной воды, торжественное открытие которого запланировано на 28 сентября.

«Специалисты уже полностью очистили коммуникации прежнего фонтана, заменили внутренние механизмы, капитально отремонтировали чашу и установили новые форсунки. Сейчас ведется наладка свето-музыкальной системы», — рассказали в мэрии города-курорта.

https://www.instagram.com/p/B2gAMmsHsNA/

Напомним, фонтан на площадке перед «Смирновским источником» в Железноводске был построен в 2006 году. На его обновление в текущем году по программе благоустройства городов-курортов из краевого бюджета было выделено почти 30 млн рублей.

Читайте также: Два новых сквера откроются в Ставрополе в сентябре 2019 года