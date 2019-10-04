Северодвинск, Архангельская область, 4 октября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Глава Северодвинска Игорь Скубенко и спикер городского парламента Михаил Старожилов разработали законопроект, предлагающий значительно повысить их оклады — сразу на 28%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Синьор помидор

Документ уже опубликован на сайте городской администрации.

По предварительным подсчетам, после повышения зарплата мэра вырастет со 163 тысяч рублей до 208 тысяч рублей в месяц. Интересно, что достойной такой же прибавки чиновники посчитали заместителя Старожилова Нину Андриевскую. Остальным чиновникам законопроект предлагает увеличить оклады в среднем на 4,3%.

«В условиях Северодвинска, где на предприятиях достаточно высокие зарплаты, не говоря об ответственности, зарплата в 200 тысяч для руководителей — адекватная цифра», — заявил Михаил старожилов журналистам Северодвинского телевидения.

Новость о повышении окладов трем северодвинским чиновникам вызвала бурную реакцию в сети.

«Ну правильно. Индексация зарплаты госслужащих согласно темпам инфляции. А остальные перебьются».

«а пенсию 12−15 тысяч тоже считать адекватной???»

«Ну нормально, у людей зп на 1000руб поднимают и прекрасно, а у них сразу на 50косарей… классс, что ещё сказать, молодцы»,

— написали пользователи Вконтакте.

Добавим, по данным Архастата, средняя зарплата в Архангельской области составляет 48 246 рублей.

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