Москва, 4 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Молодежный фестиваль Comic Con Russia 2019 посетил известный датский актер Мадс Миккельсен. Он ответил на различные вопросы фанатов. Об этом 4 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM Мадс Миккельсен на фестивале Comic Con Russia 2019

«Я был гимнастом. Перешёл в танцы, 10 лет занимался, ушел в актерское мастерство. Но я никогда не хотел быть актёром, я хотел быть спортсменом», — признался Миккельсен, когда фанат задал ему соответствующий вопрос.

Вопрос поклонники задавали самые разные. Исполнитель главной роли в шоу «Ганнибалл» сообщил, что между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, он выбрал бы второго. Одну из фенечек, которую можно часто видеть на руках Миккельсена, он нашел, когда с семьей посетил Мачу-Пикчу. Он носил её около двух лет, но, к сожалению, она недавно порвалась.

Актёр сообщил, что ему не всегда сложно сниматься с «тяжелым» гримом на лице, который, например, изображает шрамы. Он отметил, что это зависит от картины, поскольку, например, на съемках фильма «бондианы» на то, чтобы вставить контактную линзу уходит 2 секунды, а на съемах «Доктора Стрэнджа» — 2 часа.

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«Когда я был моложе, мне нравился Человек-паук. Он маленький, юркий, ему все сходит с рук», — сказал Миккельсен, когда отвечал на вопрос о желанной роли. Фанаты при этом посоветовали актеру не играть дядю Бена, если ему поступит предложение сняться в кинокомиксе Marvel, поскольку тот всегда умирает.

Актер добавил, что у него нет особо желанной роли как таковой, он готов к любым предложениям, однако, возможно, хотел бы стать «на пару часов» аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Миккельсен сообщил, что он не может ответить на вопрос, выйдет ли четвертый сезон «Ганнибала», но отметил: ему известно, что уже долгое время ведутся переговоры и он точно знает — если у исполнителей ролей совпадут графики съемок, то все они будут счастливы вернуться в проект.

Интересовала фанатов и тема сотрудничества Мадса Миккельсена с японским геймдизайнером Хидео Кодзимой в рамках проекта предстоящей видеоигры Death Stranding. Актер заявил, что больше всего ему понравилась сама работа с Кодзимой, который, по его мнению, «создаёт удивительные миры».

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Некоторых поклонников возмутил тот факт, что в предстоящем сериале Netflix роль Геральта исполнит Генри Кавилл, а не Миккельсен, они отметили, что гость фестиваля — «вылитый Геральт».

«Спросите моего агента. Мне никогда не поступало предложение. Мой брат играет злодея в этом сериале. Поэтому кто-то из нас есть в «Ведьмаке», — сказал на это актёр.

Когда из зала задали вопрос о том, что было бы, если бы Миккельсен встретился с Ганнибалом, звезда шоу ответила: «Он бы решил, что я очень грубый и очень быстро меня бы съел».

Напомним, Мадсу Миккельсену 22 ноября 2019 года исполнится 54 года. В 2014 году он получил награду Европейской киноакадемии за роль в фильме «Михаэль Кольхаас», а в 2015 году победил в номинации «Лучший телеактёр» благодаря роли Доктора Ганнибала Лектера в шоу «Ганнибал».