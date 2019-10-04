Нью-Дели, 4 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил успехи сельских районов страны в осуществлении федеральной программы «Сваччх Бхарат» («Чистая Индия»). Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Prime Minister's Office Нарендра Моди

Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Ахмедабад, штат Гуджарат, подчеркнул, что индийцы проявили «невероятный энтузиазм», присоединившись к кампании за чистоту своей Родины.

По словам политика, в своей борьбе за «Чистую Индию» население южноазиатского государства напоминает Махатму Ганди, лидера национально-освободительного движения в Индии.

В своей речи Нарендра Моди поблагодарил всех участников «Сваччх Бхарат» и добавил: «За годы правления Бхаратия джаната парти (БДП) индийское село стало намного чище. Несколько деревень даже смогли полностью искоренить практику открытого испражнения». Напомним, что в рамках программы «Чистая Индия» правительство Индии стремится обеспечить достойные санитарные условия для всех жителей Индии.