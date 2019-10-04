Москва, 4 октября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу близких людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

7 октября Путину исполнится 67 лет. Зачастую в такой день в его график всё равно включены рабочие, публичные мероприятия.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — сказал Песков ТАСС о предстоящем дне рождения Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказывал о поздравлениях, которые Путин 7 октября принимает от иностранных лидеров. Такие беседы не обходятся без обсуждения иных вопросов, так как являются частью работы президента, пояснял он.

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