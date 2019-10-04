Варшава, 4 октября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Председатель польской консервативной партии KORWiNЯнуш Корвин-Микке в интервью изданию storytel.com назвал размещение американских войск в Польше нарушением соглашения с Россией, на основании которого она дала согласие на вступление Польши в НАТО, и «в некотором смысле провокацией».

Piotr Drabik Януш Корвин-Микке

Как заявил Корвин-Микке, он перестал быть сторонником участия Польши в НАТО. «Я сторонник того, чтобы заключить двусторонний договор с Соединенными Штатами, такой как есть у Израиля, а если это не удастся, заключить союз с Россией. Россия нам ближе, и благодаря этому мы избежим угрозы войны с ней», — передаёт его слова «Польское радио».

По мнению политика, у России нет никаких причин нападать на Польшу. «Самый простой способ не стать захваченными Россией, — не вступать в войну с ней», — сказал он.

Также политик ещё раз напомнил, что является решительным сторонником выхода Польши из Евросоюза.

Януш Корвин-Микке известен в Польше своими экстравагантными высказываниями, в частности, о неравноправии полов, и о демократии, которую он считает «самой дурацкой системой в мире». В 2015 году он был объявлен на Украине персоной нон-грата за посещение российского Крыма.