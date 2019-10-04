Вашингтон, 4 октября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. ВВС США требуют скорейшей рекапитализации. Об этом пишет генерал ВВС в отставке Хоук Карлайл, президент и генеральный директор журнала National Defense, бывший командующий Боевым авиационным командованием (Air Combat Command) ВВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Автор кратко описывает состояние ВВС США во времена Холодной войны и в настоящее время. В конце 1970-х-начале 1980-х годов военно-воздушные силы в среднем закупали более 200 боевых самолетов в год. После Холодной войны, в течение более чем 25 лет, объём закупок в среднем составлял менее 20 боевых машин, что «привело к самым маленьким, самым старым военно-воздушным силам в истории Соединённых Штатов Америки».

Когда ВВС США были развёрнуты для операции «Буря в пустыне», у них было 134 эскадрильи истребителей. Сегодня ВВС США насчитывает 55 эскадрилий, при этом средний возраст самолётов приближается к 30 годам.

Генерал в отставке отмечает, что стратегические воздушные и космические преимущества Америки неуклонно размываются, что подчеркивается в Стратегии национальной обороны 2018 года, которая призывает к возвращению эпохи конкуренции великих держав. Данный документ также признает, что у США есть равные конкуренты, которые инвестировали в противодействие американской силе, включая давнее асимметричное преимущество США: воздушную мощь.

В конце публикации Хоук Карлайл пишет следующее: «Праздник закончился, отставание огромно, и вызов велик, но лидеры наших ВВС и наша невероятная промышленность поднялись до уровня проблем в прошлом и должны построить и использовать партнерство, чтобы сделать это снова, чтобы гарантировать, что Америка сохраняет свое преимущество в авиации».