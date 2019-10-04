Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В Корпусе Бенуа в Русском музее в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая ретроспектива выдающегося русского художника Ильи Репина. Она приурочена к 175-летию со дня рождения художника. Коллекция, собранная из многих музеев России, до этого была представлена в Третьяковской галере в Москве.

Илья Репин. Садко. (фрагмент) 1876

250 работ мастера в залах на берегах Невы расположены в хронологическом порядке, выделены основные периоды творчества живописца, подчеркивается его внимание к истории страны и художественное осмысление знаковых событий.

Среди многочисленных работ, как всегда привлекут внимание любителей такие шедевры как «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Какой простор!» и другие.

По сообщению администрации Третьяковской галереи выставку Ильи Репина в Москве посетило более 600 тыс. человек. Экспозиция также побывает в музее Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.