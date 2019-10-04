Ашхабад, 4 октября, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил более эффективно использовать возможности национального спутника и подготовить запуск второго спутника, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

3 октября глава государства встретился с заместителем председателя правительства республики Чарымыратом Пурчековым и министром промышленности и коммуникаций Тахырберди Дурхановым.

На встрече глава государства заявил, что главным требованием является ускорение процесса цифровизации, а также обеспечение сферы связи новейшими системами.

Напомним, 28 апреля 2015 года был запущен первый туркменский спутник TurkmenAlem. Свободные частоты спутника планировалось сдавать в аренду операторам. Однако в 2018 году Туркмения всё еще находилась в поисках средств коммерциализации спутника.

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