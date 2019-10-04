Улан-Удэ, 4 октября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Правительство Бурятии высоко оценивает усилия Буддийской традиционной сангхи по сохранению и развитию бурятского языка, традиционных видов спорта, развитию скотоводства в селах республики. Так ответили власти республики на критику главы сангхи Дамбы Аюшеева.

Аркадий Зарубин Цогчен-дуган в Иволгинском дацане. Бурятия

Но как понятно из сообщения, республиканское руководство активно участвует в этих проектах. В частности, в 2019 году из республиканского бюджета выделено 100 млн рублей на развитие бурятской породы крупного рогатого скота, строительство и благоустройство храмов и прочее.

«Делается дорога вокруг Иволгинского дацана с обустройством парковочных мест, освещения», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что глава республикиАлексей Цыденов внимательно относится ко всем инициативам Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Для поддержки проекта социальной отары чиновники выезжали в Китай в поисках технологий для переработки шерсти.

«В результате были найдены наиболее подходящие варианты. Сейчас работа ведется по поиску источников финансирования данного проекта, в том числе на федеральном уровне. Об этом не раз сообщалось главе буддистов России», — заключили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, именно вопрос переработки овечьей шерсти стал главным пунктом в числе претензий хамбо ламы к Цыденову. По словам Аюшеева, чиновники не создали обещанной инфраструктуры, из-за чего сегодня шерсть овец приходится просто выкидывать.

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