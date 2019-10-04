Москва, 4 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский не видит ничего особо значимого в информации о том, что начиная с 2014 года реальные доходы представителей среднего класса в России сокращаются. Комментируя данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики на своих интернет-ресурсах, эксперт отметил, что главное в нём — «обозначить проблему, о которой все и так знают», а вот что делать и как жить при сокращающемся среднем классе, исследователи и не планировали рассказывать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Средний класс находится в процессе реструктуризации. Мало для кого секрет, что в прошлые годы материальную и имущественную основу общественной «сердцевины» составляли серые, неучтенные доходы и участие в нелегитимном, мошенническом перераспределении собственности.

Ныне костяк сокращения среднего класса образуют господа в районе «плюс-минус 50», испытывающие самые большие трудности с поддержанием прежнего уровня потребления (летом в Ниццу, зимой в Швейцарию, «Глобус-Гурмэ», ЦУМ, авто раз в три года, дом за городом и проч.). Обнал закончился, к бюджету не подпускают, коррупция вышла на недосягаемый уровень, должники кидают, отжать нечего, далее по списку.

Их подпирают 30−40 летние, те, кто наживает не участием в цепочках, а мозгами. Они не просто подвигают прежний балласт, они его стремительно выносят, не желая связываться с дурным бэкграундом», — отметил Никита Кричевский.

Напомним, ранееРБК со ссылкой на доклад«Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика», представленный в рамках российско-французской конференции в Высшей школе экономики, известил, что средний класс составляет около 38% россиян, и что его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растёт.