Москва, 4 октября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 3 октября завершились снижением на 0,32%. На американской сессии цена снижалась до $56,13. Резкое снижение было вызвано слабой статистикой в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Индекс сектора услуг от Института управления поставками упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в предыдущем месяце и оказался минимальным за последние три года. Участники рынка получили еще одно подтверждение, что темпы экономического роста в США замедлились. Связь с нефтью тут прямая. Замедление роста экономки снижает спрос на нефть.

Влияние статистики на нефтяной рынок было краткосрочным. После шестнадцатидневного падения продавцы стали фиксировать прибыль около $56.

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $57,91. Техническая картина благоприятная для продолжения роста до $59,30.

До 15:30 мск на рынке ожидается низкая активность, так как участники рынка ждут выхода отчета по американскому рынку труда. Обновления недельного минимума не ожидается.

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