Владивосток, 4 октября, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Два вертолёта, имеющиеся в Приморье в санитарной авиации, с начала года налетали 430 часов, доставив в медучреждения третьего уровня 140 пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru В санитарном вертолёте

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Ещё 11 раз к нетранспортабельным больным вылетали врачи краевых медучреждений для консультирования местных медработников или для выполнения сложных оперативных вмешательств.

«Благодаря санавиации появилась возможность быстро транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь», — рассказ директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарная авиация Подмосковья с начала года выполнила 200 вылетов, в основном на сложные ДТП и другие техногенные катастрофы.