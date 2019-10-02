Красногорск, 2 октября 2019, 14:55 — REGNUM Санитарная авиация Московской области с начала 2019 года выполнила около 200 полетов. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
По словам министра здравоохранения региона Татьяны Мухтасаровой, отдельная служба по использованию воздушного транспорта для нужд скорой медицинской помощи заработала в регионе в 2017 году. Бригады круглосуточно осуществляют вылеты для оказания помощи пострадавшим.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Службе крови Московской области за восемь месяцев 2019 года заготовили 40 тонн донорской крови и ее компонентов.
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