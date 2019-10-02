Красногорск, , 14:55 — REGNUM Санитарная авиация Московской области с начала 2019 года выполнила около 200 полетов. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Мухтасаровой, отдельная служба по использованию воздушного транспорта для нужд скорой медицинской помощи заработала в регионе в 2017 году. Бригады круглосуточно осуществляют вылеты для оказания помощи пострадавшим.

« Кроме того, санавиация используется для своевременной транспортировки пациентов в медорганизации при различных происшествиях — ДТП, пожары, техногенные катастрофы и позволяет оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь на всей территории региона. С начала года санавиацией выполнено около 200 вылетов», — заявила Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Службе крови Московской области за восемь месяцев 2019 года заготовили 40 тонн донорской крови и ее компонентов.

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