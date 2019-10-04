Томск, 4 октября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. В Кривошеинском районе Томской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Вырубка леса

Рейд в лесничестве провели представители прокуратуры и Томского отдела Кривошеинского участкового лесничества филиала ОГКУ «Томсклес». Проверяющие обнаружили на землях Володинского сельского урочища более 30 стволов незаконно срубленных берёз, осин и сосен. Ущерб лесному фонду составил более 250 тыс. рублей — особо крупный размер.

Материалы проверки направили в следственный орган. 2 октября было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что в Томской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на миллион рублей.

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