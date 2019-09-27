Томск, , 14:13 — REGNUM В Томской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев с миллионным ущербом. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в областной прокуратуре.

Выездную проверку в Богородском участковом лесничестве Тимирязевского лесничества провели Томская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный департамент лесного хозяйства.

Проверка выявила незаконно срубленные сосны, осины, лиственницы. На месте рубки проверяющие обнаружили свежие пни и следы колесной большегрузной техники. Вершинные части деревьев были разбросаны. Ущерб лесному фонду оценили почти в миллион рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»)

Как сообщало ИА REGNUM, деревья на 6 млн рублей незаконно срубили в Краснодарском крае.