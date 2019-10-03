Рим, 3 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предполагает, что Европейский союз вполне может ввести ответные меры на американские пошлины, установленные на товары, произведенные в ЕС. Об этом Ди Майо заявил в письме, которое он направил итальянским производителям. Текст письма опубликован на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Quirinale.it Луиджи Ди Майо (в центре)

Напомним, что 2 октября арбитр Всемирной торговой организации из-за субсидирования евросоюзного авиастроительного концерна Airbus разрешил властям США ввести ответные торговые пошлины в отношении Евросоюза на общую сумму в $7,5 млрд в год.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что это будут 10-процентные пошлины на воздушные суда и 25-процентные пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, которую США импортируют из Евросоюза. Пошлины должны вступить в силу 18 октября.

Ди Майо пишет, что в случае, если США введут свои пошлины, Евросоюз может ввести аналогичные ответные меры.

«Но мы считаем, что ни ЕС, ни США не должны вести войну пошлин, которая ослабила бы обе стороны. Мы убеждены, что лучшим решением всегда является диалог», — пишет глава МИД Италии.