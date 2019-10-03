Москва, 3 октября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Создание Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) повысит безопасность Московского метрополитена. Об этом 3 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин при открытии объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

«Это важный шаг в развитии метрополитена. Мало строить большое количество станций и линий, важно ещё и грамотно этим огромным хозяйством управлять. Центр управления метрополитена будет постепенно, в течение года, наполняться жизнью. Большой шаг в развитии управления и с точки зрения качества движения, своевременности, безопасности и быстрой ликвидации каких-то нештатных ситуаций», — отметил Собянин.

При этом необеспеченные должным образом диспетчерские службы метро не смогли бы выполнить работу в необходимом объёме.

«В рамках старых форматов посещений сделать это было невозможно. Важно наполнить это новым цифровым содержанием, которое не заменяло бы человека, но предсказывало, делало процесс более чётким, быстрым и понятным. Мы движемся в рамках большого нацпроекта «Цифровизация», и метро не может обойтись без этих проектов», — заявил мэр Москвы.