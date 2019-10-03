Москва, 3 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. «Росгидромет активно работает над созданием Цифровой арктической системы в свете выполнения задач по развитию Северного морского пути (СМП)», — такое заявление 3 октября сделал директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущев в ходе своего выступления на пленарном заседании «Нефть и газ шельфа Арктики РФ: состояние и перспективы» (проходившего в рамках RAO/CIS Offshore 2019).

Иван Мизин Национальный парк «Русская Арктика»

По его словам, для обеспечения гидрометеорологической и ледовой безопасности судоходства на СМП необходимо усилить изучение льдов, чтобы помимо нашего ледокольного флота, использовать возможности неледокольных проводок.

«Именно прокладка оптимальных путей в ледовой обстановке — это весьма благоприятная тема для развития гидрометеорологической отрасли и ледовых проводок», — отметил Сергей Хрущев и напомнил, что ранее с этой задачей успешно справлялись сотрудники ФГУП ААНИИ, разработавшие еще в советские времена систему «Север». Однако, ее необходимо развить с привлечением возможностей государства и бизнеса.

«Сейчас мы занимаемся отработкой и созданием основной концепции единого центра управления данными по гидрометеорологии в Арктике — так называемая Цифровая арктическая система — которая будет в себя включать, в первую очередь, центр обработки данных на самых современных платформах, которые будут собирать данные по всему Северному морскому пути, обрабатывать данные спутников», — пояснил Хрущев и посетовал на то, что сейчас «мы во многом зависим от информации получаемой от иностранных спутников».

«Но мы прекрасно понимаем, что в текущей политической ситуации нас могут в любой момент отключить и здесь необходимо развитие отечественной спутниковой группировки, в первую очередь радарно-оптических комплексов, которые позволили бы в постоянном режиме от 12 до 3 часов получать всю информацию по состоянию льдов. И немаловажно — это развитие наземной сети наблюдений, которая, конечно, будет зиждеться на автоматических пунктах наблюдения», — отметил сотрудник Минприроды.

Для того, чтобы собрать максимально полную информацию предполагается, что в Цифровую арктическую систему будут также поступать данные из метеорологических комплексов всех компаний и отдельных судов, работающих в Арктической зоне России.