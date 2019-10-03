Рим, 3 октября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Опубликованные правительством Италии бюджетные планы свидетельствует о том, что правительство планирует повышать, а не снижать налоги, заявил в четверг, 3 октября, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает информагентство ANSA.

European People's Party Сильвио Берлускони

Власти запланировали получение 10,6 млрд евро по новым налогам, при этом снижение платежей должно составить лишь около 2 млрд евро, сказал Берлускони.

В ситуации стагнации в экономике повышение налогового времени — это худший из возможных путей, считает он.