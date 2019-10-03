Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. В пятницу, 4 октября, автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проведет в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание Наблюдательного совета под председательством Президента России Владимира Путина. Предшествует мероприятию проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы.

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» АНО «Россия — страна возможностей»

В работе проектных команд участвуют финалисты и победители таких конкурсов, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я — профессионал», фестиваль «Российская студенческая весна», инженерный чемпионат «CASE-IN».

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Разработка концепций проектов платформы

В течение двух дней (2−3 октября) проектные команды работают над концепцией проектов платформы, возможными изменениями и новыми форматами. Участники сессии, разделившись на 5 групп, обсуждают, в частности, критерии эффективности проектов и отбора участников, механизмы вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматы продвижения конкурсов и проектов, а также включение новых проектных инициатив в платформу.

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Проектные команды

Помогают им в этом эксперты и специалисты АНО «Россия — страна возможностей», а также победители конкурса «Лидеры России». Результаты совместной работы они представят на заседании Наблюдательного совета.

«В пятницу в формате живого диалога участники проектов платформы и члены Наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО «Россия — страна возможностей» и представим ключевые показатели наших проектов», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что на мероприятии будут обсуждаться и новые проектные инициативы, а также акции и мероприятия, которые платформа проведет в будущем году.

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Участник сессии

Как ранее сообщало ИА РЕ, в июле на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей». Согласно указу, членами наблюдательного совета также стали заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.