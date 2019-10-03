Страны ЕС получили методички для выявления паспортов жителей Донбасса
Брюссель, 3 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны рекомендации, с помощью которых чиновники смогут выделять среди граждан России жителей Донбасса, сообщило 3 октября украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Инструкция содержит список параметров, при помощи которых можно установить настоящее место проживание владельца паспорта, а также алгоритмы обработки заявлений от граждан России на получение визы в Шенгенскую зону.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и делегациями ЕС в Киеве и Москве начали разработку руководства по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Напомним, с 14 июня 2019 года Россия упростила жителям Донбасса процедуру получения российского гражданства