Москва, 3 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. По данным на начало октября, в России собрано около 110 млн тонн зерновых, что на 11 млн тонн больше, чем на аналогичный период 2018 года. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщается на сайте министерства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

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Патрушев отметил, что по итогам 2019 года министерство рассчитывает на перевыполнение плана по сбору зерновых.

«Ожидается сбор зерновых в объеме порядка 118 млн тонн. Прогнозируется рост урожая пшеницы до 78 млн тонн», — уточнил он.

Также, по его словам, в 2019 году будет собрано более 7 млн тонн картофеля, порядка 5 млн тонн овощей открытого грунта 1,2 млн тонн в теплицах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России было собрано 110 млн тонн зерновых.

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