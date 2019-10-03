Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В связи с назначенным на сегодня, 3 октября, открытием для пассажиров трех новых станций Фрунзенского радиуса на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена возобновляется движение по новому автобусному маршруту №330 из города Колпино к новой станции метро «Шушары».

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Напомним, этот маршрут уже был запущен 5 сентября, когда планировалось начать работу станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Однако в тот день запуск нового отрезка метро в последний момент был отменен, и автобусы доставляли людей к закрытым дверям вестибюлей метро.

Долгожданное открытие трех станций для пассажиров сегодня назначено на 17:00 мск.

Как сообщили в петербургском «Пассажиравтотрансе», движение автобусов № 330 начнется в 16:40 мск к станции «Шушары» и в обратном направлении

«Кроме того, с 4 октября доехать до новой станции можно будет на автобусе № 197 «Звездная ул.» — «Звездная ул.» кольцевой». В трассу маршрута будет включен заезд автобусов к станции метро «Шушары», — добавили в пресс-службе перевозчика.