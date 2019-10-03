Москва, 3 октября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. По итогам торгов 2 октября рубль незначительно подорожал к доллару США и подешевел к евро и фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,11%, до 65,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,06%, до 71,41 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 80,27 руб. Такому закрытию способствовала слабая статистика из США. Укрепление рубля против «американца» сдержало падение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Данные по занятости в США в сентябре от ADP и промышленный индекс от ISM оказались ниже прогнозных значений. Снижение индекса ISM вызвало у инвесторов опасения относительно экономического замедления в мире.

В ответ баррель нефти марки Brent подешевел до $57,21. Торговая война США с Китаем наносит большой урон экономике США, что бы ни говорил Дональд Трамп. Возможно, ФРС США придется еще раз снижать ставку в конце года.

Сегодня, 3 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе 0,4%. Рост котировок небольшой, чтобы он отразился на открытии торгов на Мосбирже.

Цена на нефть сорта Brent торгуется выше минимума $55,86 (7 августа). Продавцы сильнее покупателей, поэтому не стоит ожидать быстрого разворота вверх от нефтяных котировок.

Фокус внимания участников рынка сейчас сместился к предстоящему выходу 4 октября официальных данных по занятости в США в сентябре. В связи с этим рубль останется под давлением до конца недели.

Уровень 65 выступает поддержкой для пары доллар/рубль. Падение курса ниже 65 рублей станет благоприятным фактором для российской валюты.

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