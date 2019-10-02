Москва, 2 октября, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Дочерняя структура немецкого концерна Siemens AG — ООО «Сименс» — на полях форума «Российская энергетическая неделя» заключила соглашения с компаниями ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» на общую сумму 290 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Казаньоргсинтез.

Siemens.com Турбина

В частности, для казанской компании будет построена парогазовая установка мощностью 250 МВт (ПГУ-250). Запуск электростанции запланирован на 2023 год.

Кроме того, для обеих компаний Сименс будет осуществлять долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинных установок.

ИА REGNUM напоминает, в рамках многолетнего сотрудничества стороны уже реализуют совместные проекты. Концерн строит электростанцию мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Для ПАО «Казаньоргсинтез» Siemens реконструировал компрессор этилена на заводе полиэтилена высокого давления и обновил экструдер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления.

Впервые соглашение о сотрудничестве было подписано в 2014 году, а на «Российской энергетической неделе — 2018» было подписано дополняющее соглашение.