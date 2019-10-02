Москва, 2 октября, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Чтобы завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», нужно ещё полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Kremlin.ru Виктор Зубков

На данный момент по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода — это 83% от общей протяженности данного трубопровода. Однако свое разрешение на прокладку небольшого морского участка не дала Дания.

Зубков подчеркнул, что у Дании нет реальных причин отказать в строительстве «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.

«Мы ждем. Но если не получим, хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные», — уточнил Зубков.

Упорство Дании не повредит проекту, более того, «Северный поток — 2» проходит по маршруту первого «Северного потока», на который Дания давала свое разрешение.