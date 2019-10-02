Москва, 2 октября, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе. Она выступила с докладом 2 октября на совещании президента с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Скворцова предложила сформировать «типовые нормы труда по каждой квалификационной группе».

«Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате оклада и стимулирующих выплат. Необходимо установить минимальные оклады медицинских работников по каждой профессиональной квалификационной группе», — сказала она.

Министр отметила, что «переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных финансовых расходов».

Особенно это будет нужно на втором этапе, когда распределится норма нагрузки и выработки на одну ставку. При этом предварительную оценку затрат можно будет сделать до сентября 2020 года, детализированную — к концу 2021 года.