Афины , 2 октября, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Правительство Греции осуждает акции протеста ряда профсоюзов в ответ на решение правительства ужесточить правила забастовок, 2 октября передает агентство Reuters.

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«Несколько бастующих мешают многим» , — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в посте на Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Греции несколько крупных профсоюзных организаций провели 24-часовую забастовку и прошли протестным маршем по улицам Афин.

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