Москва, 2 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия уходит от использования доллара США как от платежного инструмента не потому, что целенаправлено хочет этого, а потому, что должна себя обезопасить. Об этом российский лидер завил сегодня, 2 октября, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Доллар США

«Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя», — сказал президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что ранее Путин уже заявлял, что это не Россия отходит от доллара США — это доллар США перестает быть доступным для России.

Путин пояснил, что США своей политикой сами уничтожают свой доллар как мировую валюту. Используя доллар США в качестве инструмента политической войны, США подрывают к нему доверие, и другие страны, в том числе и Россия, просто вынуждены искать другие инструменты, в частности переходить на расчеты в национальной валюте.

Российский лидер подчеркнул, что между странами Евразийского экономического союза 72% всех расчетов осуществляется в российских рублях.

Глава государства считает, что власти США рано или поздно одумаются и поймут, что пилят сук, на котором сидят. А если нет, то «они грохнутся».