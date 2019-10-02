Новосибирск, 2 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Новосибирская область отчиталась о предварительных итогах уборки урожая на заседании правительства Российской Федерации, которое прошло сегодня, 2 октября, в Москве. С докладом выступил губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Уборка зерновых

По данным на 30 сентября, на территории Новосибирской области обмолочено более 98% уборочных площадей зерновых культур — более 1,3 млн гектаров. Валовый сбор зерна составил 2,4 млн тонн при урожайности 18,7 центнера с гектара. Темпы уборки зерновых и технических культур в этом году, по словам Травникова, в два раза выше прошлогодних. Доля продовольственной пшеницы — 88%, в том числе 53% — пшеница 3-го класса.

Как заявил Андрей Травников, промежуточные итоги кампании подтверждают предварительный прогноз по валовому сбору — 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки. Это позволит обеспечить внутренние потребности региона и даже направить на свободную реализацию около 800 тыс. тонн зерна.

Сейчас сибирский регион увеличивает темпы отгрузки зерна по субъектам страны и на экспорт. За 9 месяцев 2019 года отгружена 641 тыс. тонн.

«Будущие перспективные рынки сбыта находятся на востоке и юго-востоке нашего континента. Для увеличения экспортного потенциала Сибирского федерального округа считаем целесообразным строительство зерновых терминалов на Дальнем Востоке», — сказал Травников.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в свою очередь отметил, что Российские железные дороги заинтересованы в перевозке зерновых и удобрений.

«Для того, чтобы нам понимать и основные направления перевозок, и развивать портовые мощности под этот груз, Минтрансу и Минсельхозу РФ совместно с основными экспортёрами необходимо составить «дорожные карты» по развитию перевозки зерна и удобрений в различных направлениях. Тогда мы будем представлять себе объёмы, которые у нас будут появляться в перевозке при максимальном или минимальном уровне производства зерна, и, соответственно, будем иметь возможность резервировать под это те или иные мощности», — сказал Дитрих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году аграрии Новосибирской области начали уборочную кампанию в первой декаде августа, на две недели раньше 2018 года. Полностью завершить уборочную кампанию регион планирует к концу первой недели октября.